Об этом заявил министр иностранных дел страны Дэвид Кэмерон, который не уточнил, как именно Лондон поможет в этом Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц уже ранее говорил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за риска эскалации конфликта. Связано это с тем, что зона досягаемости немецких ракет может позволить украинским военным наносить удары по объектам в Москве.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung, отвечая на вопрос по поводу содействия британских властей в поставках немецких ракет, заявил, что британцы полны решимости теснейшим образом сотрудничать с германскими партнёрами, чтобы помочь Украине. Он подчеркнул, что Великобритания готова рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины, но выдавать какие-либо детали они не намерен.

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На вопрос, не обсуждается ли «круговой обмен», в ходе которого Великобритания поставит Украине свои ракет Storm Shadow, а Германия передаст британцам немецкие ракеты - Кэмерон не ответил.

Что касается недавнего скандала с утечкой разговора немецких генералов, то тут британский министр призвал вынести урок из подобной ситуации. Он отметил, что Великобритания и Германия остаются хорошими друзьями и партнёрами, поэтому темы подобного характера обсуждаются только за закрытыми дверями.

На текущий момент позиция политических сил Германии по вопросу ракет Taurus крайне разделена. Крупнейшая оппозиционная партия ХДС/ХСС поддерживает передачу немецких ракет Украине, как и некоторые партии из правящей коалиции, в том числе «Зелёные», но Шольц со своей партии не желает пересекать эту «красную линию»