Правда, призыв Совета кантонов не влияет на окончательное решение Швейцарии,в вопросе передачи Украине замороженных российских активов.

Соединённые Штаты Америки и Великобритания выступали с поддержкой идеи по передаче замороженных российских активов Украине, однако самостоятельно эти страны не могут принять подобное решение, потому что большая часть активов России сосредоточена в швейцарских и бельгийских банках.

В Совете кантонов (верхняя палата парламента Швейцарии) проголосовали за резолюцию, поддерживающую передачу Украине заблокированных в швейцарских банках российских активов. Решение было принято с перевесом в два голоса (21 за, 19 против при трёх воздержавшихся)

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Все парламентские фракции поддержали резолюцию за исключением Швейцарской народной партии, составляющей долю коалиционного правительства страны. Определённый раскол во мнениях был зафиксирован в связи со спорами по поводу репутации Швейцарии в случае принятия такого решения.

Формулировка резолюции предполагает возможность передачи Украине в качестве репараций авуаров российского государства и близких ему организаций, замороженных в рамках санкционной политики. Федеральному совету поручено принять меры по выработке правовой базы, необходимой на международном уровне.

Стоит помнить, что речь идёт о резолютивном решении, которое при этом не имеет конкретной нормы, обязывающей швейцарское правительство придерживаться или руководствоваться ей. Проще говоря, призыв Совета кантонов не влияет на окончательное решение Швейцарии в вопросе передачи Украине замороженных российских активов.