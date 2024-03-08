Европейские страны всё-же собрали необходимые средства.

На прошедшей с 16 по 18 февраля 2024 года Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел заявил о найденной Прагой возможности по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины, которая сейчас остро нуждается в боеприпасах. Закупки предполагалось проводить за пределами Европы, в частности в Турции, Южно-Африканской республике, Южной Корее и странах арабского мира.

Несмотря на то, что президент Франции Эмманюэль Макрон не поддерживал закупку снарядов за пределами Европейского союза ещё когда была речь о поставке одного миллиона боеприпасов, в этот раз французский политик поддержал идею Чехии. Связано это с тем, что на текущий момент европейский военно-промышленный комплекс попросту не покрывает украинские военные нужды.

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Президент Чехии Петр Павел заявил, что все необходимые средства для закупки снарядов были уже собраны и ближайшая партия боеприпасов будет отправлена Украине в течение нескольких недель.

Чешский президент подчеркнул, что инициатива по закупке снарядов за рубежом оказалось успешной. То же самое нельзя сказать про инициативу по закупке одного миллиона снарядов у европейских оборонных компаний, крайние сроки которой перенесли уже два раза.