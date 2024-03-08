Американское издание указывает на попытки украинских войск построить фортификационную оборону.

Издание The Wall Street Journal пишет, что Вооружённые силы Украины вступают в новую фазу противостояния с Россией - окопную, при которой украинские военные пытаются максимально подготовиться к российскому наступлению, окапываясь и создавая фортификационные сооружения. В пример украинская армия берёт российскую оборону, которая эффективно себя показала летом во время контрнаступления.

По данным издания, основная задача для украинских солдат сейчас разрывать землю, создавать противотанковые рвы и траншеи, в особенности на Авдеевском направлении. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался о выделении 800 миллионов долларов на строительство фортификационных сооружений, но военные указывают на неэффективность так называемой кампании «копай и рой»

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В то же время заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, состоящей преимущественно из бойцов «Азов», Максим Жорин сообщает о ситуации, при которой украинские военные вынуждены окапываться и строить самостоятельно.

The Wall Street Journal отмечают, что сейчас ситуация в зоне боевых действий превратила поле боя в строительную площадку, которую при этом регулярно обстреливают. Журналисты издания подчёркивают, что при построении оборонительных сооружений одной «живой силы» недостаточно.

Издание заключает, что эффективность российской обороны выражалась многослойной линией траншей, противотанковых рвов, бетонных блоков, минных полей, где украинская бронетехника погрязла прошедшим летом в препятствиях.