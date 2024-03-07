Премьер-министр страны утверждает, что при вступлении в альянс они не брали на себя какие-либо ограничения.

В апреле прошлого года Финляндия официально вступила в НАТО и начала перевооружаться в соответствии со стандартами североатлантического альянса, в том числе усиливая противовоздушную оборону на границе с Россией. Размещать американское ядерное оружие на границе с Россией страна пока что не планирует.

Премьер-министр страны Петтери Орло заявил, что Финляндии предстоит решить, разрешать ли союзниками транзит ядерного оружия через финские территории. Политик подчеркнул, что когда его государство вступало в североатлантический альянс, оно не брало на себя каких-либо ограничения в условиях членства и, соответственно, может дать добро на проход союзных кораблей или пролёта самолётов с ядерным оружием.

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По словам главы финского правительства, вопрос требует оценки и прояснений, после чего его необходимо обсудить в парламенте. Помимо этого должна быть получена оценка от Министерства иностранных дел и обороны касаемо того, необходимо ли это для надёжной обороны Финляндия.

Финская газета Ilta Sanomat подчёркивает, что на законодательном уровне ввоз или транспортировка ядерных зарядов через территорию Финляндии запрещены, но вполне можно сделать изменения, исключив данные пункты или видоизменив их. Решение по перевозке ядерного оружия через финские территории поддерживает также президент страны Александр Стубб, который был бы не прочь и его размещения на постоянной основе, на что, по его мнению, в НАТО всё-таки не пойдут.

Стоит напомнить, что Финляндии удалось впервые за историю страны избрать самое правое правительство, состоящее из представителей от националистических партий.