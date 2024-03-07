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Стало известно, что Франция начала постепенный вывод подразделений морской пехоты французской армии из африканского государства Сенегал. По данным местного издания Seneweb, присутствие французских военных было снижено с 500 до 260 человек.
Оставшиеся на сенегальских территориях французские военные являются в основном инструкторами, которые продолжат обучать сенегальскую армию. Окончательный вывод французского военного контингента произойдёт не раньше июля этого года.
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Вывод французских войск связан с объявленным 9 ноября 2022 года окончанием операции «Бархан», направленной на уничтожение исламистских террористических группировок в Западной Сахаре. Тогда французский президент заявлял о реформировании французских военных баз в регионе с сохранением военного присутствия Франции, но в конечном итоге по требованию властей Мали и Нигера, иностранный военный контингент был вынужден полностью покинуть государства.
Между Францией и Сенегалом, когда-то являвшейся французской колонией (в связи с чем сенегальцы общаются на французском языке), остаются дружественные отношения. Дипломаты обеих стран имеют своё дипломатическое представительство в Париже (сенегальское посольство) и Дакоре (французское посольство)