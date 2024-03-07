В стране останутся преимущественно инструкторы для обучения сенегальских солдат.

Стало известно, что Франция начала постепенный вывод подразделений морской пехоты французской армии из африканского государства Сенегал. По данным местного издания Seneweb, присутствие французских военных было снижено с 500 до 260 человек.

Оставшиеся на сенегальских территориях французские военные являются в основном инструкторами, которые продолжат обучать сенегальскую армию. Окончательный вывод французского военного контингента произойдёт не раньше июля этого года.

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Вывод французских войск связан с объявленным 9 ноября 2022 года окончанием операции «Бархан», направленной на уничтожение исламистских террористических группировок в Западной Сахаре. Тогда французский президент заявлял о реформировании французских военных баз в регионе с сохранением военного присутствия Франции, но в конечном итоге по требованию властей Мали и Нигера, иностранный военный контингент был вынужден полностью покинуть государства.

Между Францией и Сенегалом, когда-то являвшейся французской колонией (в связи с чем сенегальцы общаются на французском языке), остаются дружественные отношения. Дипломаты обеих стран имеют своё дипломатическое представительство в Париже (сенегальское посольство) и Дакоре (французское посольство)