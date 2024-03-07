Связано это с позицией Навального по Крыму.

После смерти своего мужа Юлия Навальная пообещала продолжить его дело, при этом оставаясь за пределами России. Её продолжают приглашать на различные мероприятия в Европе и Соединённых Штатов Америки. В этот раз вдова Навального была приглашена на обращение американского президента Джо Байдена к Конгрессу Соединённых Штатов Америки.

Издание The Washington Post узнало об отказе жены украинского президента Елены Зеленской присутствовать на обращении Байдена в Белом доме. Причина отказа заключается в том, что первую леди хотели отправить одним самолётом с Юлией Навальной и на соседнем месте. Журналисты утверждают, что таким образом в штатах хотели создать символ сопротивления российскому президенту Владимиру Путину и сделать «мощный фон» для выступления американского президента.

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Однако источники издания в Киеве утверждают, что Елена Зеленская не хотела создавать дискомфорт для украинцев, которые увидят её рядом с женой Алексея Навального, когда-то признавшего Крым российским. Стоит напомнить, что российский оппозиционер после присоединения Крымского полуострова к России не оспаривал это решение, но уже после событий 24 февраля 2022 года выступил за восстановление украинских границ на момент 1991 года.

Другая причина, по которой Зеленская могла отказаться от посещения мероприятия в Белом доме, это установленная между Украиной и Администрацией президента Джо Байдена тесная связь, которая может препятствовать контакту с Республиканской партией, имеющей все шансы вернуться в правительство.