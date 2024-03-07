Венгерский министр сообщает, что ни Берлин, ни Париж не планирует направлять свои войска в Украину и пересматривать решение альянса по этому поводу.

На фоне недавних заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона про допустимость размещения западных войск на украинских территориях, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг о изменении позиции НАТО в этом вопросе. Он утверждает, что ни Берлин, ни Париж (крупнейшие страны Европейского союза) не просили пересмотреть позицию североатлантического альянса касаемо отправки иностранных военных экспедиций в Украину и вмешательстве в боевые действия с Россией.

Венгерский министр призвал сделать всё возможное для недопущения прямого столкновения России и НАТО. Он подчеркнул, что отправка военных из стран-участников военного блока, нарушит решение североатлантического альянса о невмешательстве в российско-украинский конфликт.

реклама

Помимо этого Сийярто анонсировал встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с экс-президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом, которая произойдёт 8 марта. Политики хотят обсудить урегулирование украинского вопроса, ведь в Будапеште считают именно Трампа способным заключить мир в кратчайшие сроки.

Другого пути, кроме как переговоры с российскими властями, в Венгрии не видят, объясняя это невозможностью украинской армии победить Россию на поле боя точно также, как и российская армия не победит НАТО.