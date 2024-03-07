Никогда такого не было и вот опять.

От Европейскиого союза в организации присутствовали чиновники, которые выступали за идею создания армии на базе стран европейского сообщества. Особенно эта идея стала актуальна после событий 24 февраля 2022 года, когда в Европе всерьёз задумались над собственной безопасностью. Так, например, Германия реализует свою идею по созданию единой системы противовоздушной обороны на европейском континенте.

Однако Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, неоднократно призывавший европейские страны к консолидации сил, не видит смысла в создании армии на уровне Европейского союза, о чём сообщил в интервью изданию Politico. По его мнению, страны-участники в первую очередь должны думать о сплочённости между военными силами каждой отдельной страны.

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Боррель считает, что оборона должна находится в компетенции каждой страны. Он утверждает, что повысить безопасность можно не созданием единой армии союза, а организацией сотрудничества так, чтобы все 27 европейских армий работали сообща.

Европейский чиновник также видит, как за последние годы у стран-участников Европейского союза появилось чувство ответственности за активизацию коллективной работы в оборонной сфере.