Он утверждает, что всё это российская пропаганда и переговоры были сорваны не из-за вмешательства западных стран.

В 2022 году украинская и российская делегация приехали в Стамбул, где в нескольких раундах проходила конференция по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Российский официальные лица, в том числе российский президент Владимир Путин, утверждают, что тогда в Турции были составлены договорённости по завершению конфликта, но в один момент Киев их отбросил. Сообщается, что два года назад они были гораздо мягче для украинской стороны и предполагали внеблоковый статус Украины, отказ страны от Крыма и Луганской, Донецкой областей с признанием регионов за Россией.

Канцлер Германии Шольц в интервью немецкому изданию Schsische Zeitung заявил, что вся информация про имевшийся готовый вариант мирного договора между Украиной и Россией, заключение которому помешал то ли американский президент Джо Байден, то ли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - российская пропаганда.

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По словам немецкого канцлера, на самом деле переговоры прервались из-за передислокации российских войск и крупного наступления на востоке Украины.

Издание The Wall Street Journal в марте 2022 года публиковала вариант мирного договора между Украиной и Россией, который, по их данным, предполагал лишь включение Крыма в состав России с международным признанием, а судьбу Луганска и Донецка должны были решить Зеленский с Путиным в ходе личных переговоров. В Кремле официально не публиковали готовый документ с условиями мирного урегулирования, объясняя это тем, что ситуация на поле боя изменилась.