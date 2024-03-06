Он считает, что быть «трусом» в текущей ситуации неуместно.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Чехию, где ему предстояла встреча с премьер-министром страны Петром Фиалой, призвал союзников активизироваться и быть решительными в вопросе Украины. Он считает, что быть «трусами» в текущей ситуации неуместно.

По словам французского президента, настало время, когда беспокойство пришло на европейскую землю, а некоторые государства стали неудержимыми и усиливают угрозу нападения на Европу. По этой причине, европейские страны должны «соответствовать истории и мужеству, которого она требует»

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Известно, что Макрон обсуждал со своим чешским коллегой вопрос поставки Украине 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые планируют закупить у третьих стран за деньги стран-участников Европейского союза. Несмотря на то, что это противоречит начальной позиции французского президента, сейчас такая инициатива, выдвинутая Чехией, актуальна на фоне недостаточных мощностей европейского военно-промышленного комплекса и дефицита боеприпасов у украинской армии.

Стоит напомнить, что неделю назад Эммануэль Макрон допускал отправку западных войск на украинские территории, но уже после сообщил об отсутствии планов отправлять французских специалистов по подготовке украинских военных на Украину.