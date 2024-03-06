Изначально была речь о направлении денег на восстановление страны, но сейчас их готовы тратить и на оружие.

В этом году стало понятно, что на Западе всерьёз рассматривают изъятие замороженных российских активов. Однако сейчас европейские страны столкнулись с юридическими нюансами, мешающими им безопасно передать конфискованные деньги в специализированные фонды для оказания помощи Украине, поэтому один из более реальных вариантов - конфисковать прибыль от активов. В любом случае, определённые меры в этом направлении продолжают предпринимать.

Предполагалось, что полученные средства направят в европейский фонд, откуда уже они будут переданы украинским властям для восстановления Украины. Однако Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель видит и другое применение им - оказание военной помощи украинской армии.

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По словам главы европейской дипломатии, если деньги могут быть использованы для реконструкции украинских территорий, то их также можно использовать для предотвращения разрушения этих территорий, то есть для предоставления средств вооружения украинским военным.

Боррель подчеркнул, что вопрос действительно актуален, ведь на текущий момент европейскому военно-промышленному комплексу не хватает не производственных мощностей, а финансирования, чтобы выпускать оружие в количестве, соответствующем украинским потребностям