В них принимают участие более 20 тысяч военных, около 50 кораблей и авиационная техника.

Недавно Швеция официально присоединилась к НАТО, как и её финский сосед в апреле прошлого года. По итогу, все страны Скандинавского полуострова сейчас находятся в составе североатлантического альянса, который теперь имеет ещё одну общую границу с Россией через территории Финляндии.

Иностранные средства массовой информации пишут о стартовавших учениях НАТО под наименованием Nordic Response («Северный ответ»), которые проходят каждые два года. Теперь в учебной миссии примут участие два новых члена североатлантического альянса - Финляндия и Швеция. Традиционно, данные учения проходят под руководством Норвегии и при участии Дании, других приглашённых стран военного блока, но теперь в них примут участие все скандинавские страны.

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В этот раз Nordic Response задействует порядка 20 тысяч военных из 13 стран североатлантического альянса, а также около 50 кораблей и 100 истребителей, самолётов для наблюдения и дозаправки. Соединённые Штаты Америки предоставят в рамках учений многофункциональные истребители F-35A и F-35B, которыми вооружена далеко не каждая страна-участник НАТО.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко утверждает, что учения НАТО на Скандинавском полуострове имеют сугубо демонстративно-провокационный характер. В частности это связано с тем, что любые учения, близкие к российской границе, увеличивают вероятность военных инцидентов. По его словам, российская армия предпринимает все необходимые меры для обеспечения обороноспособности страны.