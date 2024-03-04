Бундесвер возглавит Балтийское воздушное патрулирование в рамках НАТО на следующие 9 месяцев.

Военно-воздушные силы Германии в присутствии министра обороны Латвии Андриса Спрудса и генерального инспектора ВВС Германии Инго Герхатрца официально приняли главенство над Балтийским воздушным патрулированием в рамках миссии НАТО на следующие девять месяцев. Теперь немецкие пилоты будут патрулировать воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы на протяжение этого года.

Инспектор Инго Герхатрц, недавно попавший в скандал с перехваченным обсуждением поставок ракет Taurus Украине, объявил, что воздушная полиция НАТО имеет первостепенное значение для безопасности людей в странах Балтии, а Германия была и остаётся надёжным партнёром всех балтийских стран.

реклама

Первоначально патрулирование осуществлялось с литовского аэродрома Шауляй на истребителях-бомбардировщиках McDonnell Douglas F-4 Phantom II, с 2014 по 2023 год авиация перешла на эстонский аэродром в Эмари, где базировались немецкие истребители Eurofighter. Однако сейчас появилась возможность разместить авиационную технику уже в Латвии.

Стоит напомнить, что Латвия, Эстония и Литва являются единственными странами-участниками североатлантического альянса, которые не имеют собственных истребителей. По этой причине с 2004 года союзники по военному блоку поочерёдно обеспечивают безопасность воздушного пространства над балтийскими странами.