Произойти это может уже в этом или следующем месяце.

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон, несмотря на свою казалось бы принципиальную позицию не поддерживать Украину, после разговора с американским президентом Джо Байденом изменил мнение и согласился выдвинуть на рассмотрение законопроект о выделении Украине, Израилю, Палестине и странам Тихоокеанского региона помощи, но только после того, как удастся завершить все законодательные процессы по закону о государственном финансировании.

Издание CNN пишет, что на решение Джонсона могло повлиять согласие Белого дома ввести изменения в миграционную политику, которых требует Республиканская партия.

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Теперь усилия по продвижению нового компромиссного плана по оказанию помощи Украине и Израилю возглавляет конгрессмен-республиканец Майк Маккол, но уже с поправками в вопросе государственных границ.

Участвующие в разработке плана конгрессмены-республиканцы полагают, что Майк Джонсон готов вынести на голосование соответствующий законопроект под опасением столкнуться с критикой от правых сил в Палате представителей или даже под угрозой его снятия с должности. Последний исход хоть и маловероятен, однако его допускают, хотя подобное предложение собеседники CNN считают нелепым, ведь сейчас главное сосредоточится на решении проблем, а не избрании нового спикера.

Источники CNN указывает на то, что спикер нижней палаты вряд ли хочет провалить новый законопроект, так как осознаёт важность оказания помощи Украине и главное - Израилю, которому он обещал поддержку ещё в первые дни своего назначения. Проблема в том, что новый план может столкнуться с ещё большими проблемами в его продвижении, ведь теперь к скептикам помощи Украине из Республиканской партии могут присоединиться крайне левые сторонники Демократической партии, выступающие против ужесточения миграционной политики