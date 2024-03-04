Сейчас ситуация требует прекращения огня.

В начале российско-украинского конфликта в Стамбуле была проведена первая мирная конференция, которая после нескольких раундов всё-таки сорвалась и не привела ни к каким результатам. После этого стороны конфликта перешли в активную военную фазу, а территориальные изменения на протяжении года происходили с особой интенсивностью. К концу первого года боевых действий изменения в линии боевого соприкосновения начали постепенно замедляться.

Министр иностранных дел Турции Хакана Фидана заявил, что Украина и Россия достигли предела территориальных изменений, которых можно было достигнуть военными методами. Сейчас, по его мнению, ситуация требует прекращения огня, которое не предполагает признания занятых территорий.

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По мнению турецкого министра, вопрос признания оккупации или суверенитета, необходимо отделить от вопроса прекращения огня. Украинские власти неоднократно подчёркивали, что не будут прекращать огонь, сохраняя линию боевого соприкосновения в текущем положении.

На текущий момент Турция продолжает придерживаться нейтральной позиции по вопросу Украины и её боевых действий с Россией. Стамбул уже предлагал проведение новой мирной конференции с привлечением турецких дипломатов в качестве посредников.