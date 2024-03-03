Прошлое словацкое правительство передало украинцам советский зенитно-ракетный комплекс, взамен им на время поставили американский Patriot, а позже итальянцы разместили свой SAMP-T. Однако сейчас нет ни того, ни другого.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Италия планирует отозвать свой зенитно-ракетный комплекс SAMP-T, размещённый на словацких территориях взамен за переданную Украине советскую систему С-300. До этого немцы держали в стране американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, но и его забрали, когда итальянцы прислали свою технику.

Глава словацкого правительство отмечает, что сейчас данный комплекс необходим в другом месте, но в каком именно - он не уточнил.

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Таким образом после оказанной Украине военной помощи, в виде советской системы противовоздушной обороны, небо Словакии больше не защищается никакой техникой. Страна осталась без каких-либо других зенитно-ракетных комплексов, а вывод союзными государствами своих систем усугубляет ситуацию.

Министр обороны страны Роберт Калиняк уже ранее говорил, что страна ищет долгосрочное решение и пытается договориться с израильской компанией о покупке системы противовоздушной обороны, которая будет стоить около миллиарда евро. Помимо этого, словацкое оборонное ведомство имеет предложение из Германии. Но, как уточняет словацкий министр, на воссоздание собственной противовоздушной обороны теперь уйдут годы