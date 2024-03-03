Главком ВСУ продолжает менять командиров, которые не знают реальной обстановки на своём направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своём Telegram-канале видеообращение, в котором рассказал о регулярных визитах Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского на все необходимые направления совместно с украинскими командирами. Он подчеркнул, что командование должно знать реальные потребности своих подразделений, чувствовать поле боя и быть с солдатами, сержантами.

В начале следующей недели Сырский вернётся из зоны боевых действий и подготовит подробный доклад с предложениями по дальнейшими изменениям. Более того, по словам украинского президента, главнокомандующий украинской армией имеет «карт-бланш» (неограниченные полномочия) на кадровые изменения в Вооружённых силах страны.

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Александр Сырский уже ранее говорил, что вынужден принимать кадровые решения в случае, когда командир попросту не владеет информацией об обстановке на поле боя, а его действия и приказы создают угрозу личному составу. Он отметил, что украинская оборона в первую очередь зависит от командиров и штабов подразделений, которые формируют боеспособность армии своими решениями.

В отдельных бригадах, где обнаружены проблемы с подготовкой, были направлены специалисты для оказания помощи.