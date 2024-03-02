Президент страны Хавьер Милей предпочитает укреплять союзные отношения с США.

Издание Financial Times сообщает, что Аргентина приняла решение передать Украине два вертолёта Ми-171Е, которые были получены от Москвы в 2011 году. Отмечается, что президент страны Хавьер Милей предпочитает заключать союзы со странами, защищающими демократию, включая Соединённые Штаты Америки, поэтому поставка была осуществлена без колебаний.

Ми-171Е - модификация советского вертолёта Ми-8, используемые странами преимущественно для выполнения поисково-спасательных и транспортных операций.

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Авиационная техника входила в состав третьей эскадрильи авиационной бригады Морено (Буэнос-Айрес) и использовалось для поисково-спасательных операций в Антарктике. Страна имела всего два вертолёта, планировала закупить ещё три, но в конце концов отказалась от этой идеи. Теперь стоимость поставленных самолётов может быть учтена в первом платеже за планируемой к закупке американские истребители F-16.

Более того, по данным издания, аргентинский президент планирует провести саммит поддержки Латинской Америки для Украины, который намечается на этот год. Впрочем, остаётся непонятным, кто в нём примет участие, учитывая нейтральную позицию ключевых стран региона - Мексики и Бразилии.

Ранее Эквадор отказался передавать Соединённым Штатам Америки своё советское оружие, которое планировалось поставить Украине, из-за экономического давления со стороны России. Предполагалось, что страна первым делом как раз таки поставит американцам Ми-171Е.