Однако есть обязательное условие - принимать участие в боях они не будут.

После того, как президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку войск НАТО на украинские территории, ряд западных стран отвергли эту возможность, включая Соединённые Штаты Америки, Германию, Польшу, Италию, Чехию и других. Впрочем, сам французский президент от своих слов не отказывается и позже повторил, что говорил осознанно, взвешено и измерено.

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил о готовности направить канадских военных в Украину для выполнения определённых обязанностей, о чём сообщает издание Toronto Star.

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По словам канадского министра, Канада действительно готова отправить некоторое число военных, например для обучения украинских военных. Однако есть определённые условия: первое - размещение канадских военнослужащих вдали от линии боевого соприкосновения, второе - определение им роли некомбатантов, то есть не принимающих прямого участия в боевых действиях.

Блэл также подтвердил слова Макрона про обсуждение вопроса отправки западных войск на украинские территории во время конференции в Париже 26 февраля.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что размещение западных войск на территории Украины несомненно приведёт к прямому противостоянию между Россией и НАТО.