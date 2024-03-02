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После того, как президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку войск НАТО на украинские территории, ряд западных стран отвергли эту возможность, включая Соединённые Штаты Америки, Германию, Польшу, Италию, Чехию и других. Впрочем, сам французский президент от своих слов не отказывается и позже повторил, что говорил осознанно, взвешено и измерено.
Министр обороны Канады Билл Блэр заявил о готовности направить канадских военных в Украину для выполнения определённых обязанностей, о чём сообщает издание Toronto Star.
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По словам канадского министра, Канада действительно готова отправить некоторое число военных, например для обучения украинских военных. Однако есть определённые условия: первое - размещение канадских военнослужащих вдали от линии боевого соприкосновения, второе - определение им роли некомбатантов, то есть не принимающих прямого участия в боевых действиях.
Блэл также подтвердил слова Макрона про обсуждение вопроса отправки западных войск на украинские территории во время конференции в Париже 26 февраля.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что размещение западных войск на территории Украины несомненно приведёт к прямому противостоянию между Россией и НАТО.