Поставки планируют выполнить до марта 2028 года.

На официальном сайте Министерства обороны Соединённых Штатов Америки было объявлено о закупке многоцелевых противолодочных самолётов P-8A Poseidon для Канады и Германии на сумму 3,4 миллиарда долларов. Контракт получил американский производитель авиационной, космической и военной техники Boieng.

Предполагается, что страны получат всего 17 самолётов, четырнадцать из которых - Канаде, три - Германии. Поставки рассчитаны на срок вплоть до марта 2028 года.

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Помимо этого американская корпорация разработает программное обеспечение для систем обучения лётных экипажей и технического обслуживания истребителей F/A-18E/F Super Hornet и самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler для Австралии.

Издание The Wall Street Journal уже писало об «экономическом буме» для американских компаний военно-промышленного комплекса, которые после событий 24 февраля 2022 года начали всё чаще получать заказы от европейских стран на производство оружия. Недавно в Государственном департаменте отчитывались о заключении Вашингтоном сделок с американскими производителями оружия на 80 миллиардов долларов, 50 миллиардов долларов из которых приходятся на европейские страны. Только одна Польша заказала самолётов AH-64 Apache, реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и танков Abrams на 30 миллиардов долларов.