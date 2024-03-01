По этой причине Ллойд Остин видит необходимость поддерживать Украину и дальше.

В Белом доме уже пытались пригрозить Конгрессу, что если Украина потерпит поражение в боевых действиях с Россией, то сыновья конгрессменов будут вынуждены пойти воевать с российской армией уже в прямом конфликте. По этой причине американское правительство настаивало на выделении денег Киеву, который ведёт бои с Москвой без прямого участия американцев.

На слушании комитета по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки, транслируемого на YouTube, министр обороны страны Ллойд Остин допустил возникновение прямого конфликта между Россией и штатами в случае поражения Украины.

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Американский министр считает, что страны Балтии обеспокоены возможностью стать следующими после Украины, в связи с чем НАТО будет вынуждено воевать с Россией. Российский президент Владимир Путин уже ранее опровергал наличие каких-либо территориальных претензий к балтийским странам, как и возможный военный конфликт с ними.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в декабре 2023 года делал аналогичное словам Ллойда Остина заявление, где допускал, что если Россия возьмёт Украину, то конфликт может выйти за пределы украинских территорий и вовлечь НАТО.