Он считает эту тему достаточно серьёзной.

Президент Франции Эммануэль Макрон на открытии деревни в Сен-Дени (пригород Парижа), где остановятся участники Олимпийских игр 2024 года, прокомментировал свои недавние высказывания касаемо отправки западных войск на украинские территории.

Французский президент утверждает, что каждое его слово, которое он говорит по этому поводу, было взвешено, обдумано и измерено. Он также отказался давать дальнейшие геополитические комментария, объясняя это их неуместностью в рамках спортивного события.

реклама

В то же время ряд западных стран, включая Великобританию, Германию, Польшу, Италию, Чехию и других, отвергли возможность ввода их войск на Украину. Немецкий канцлер Олаф Шольц исключил отправку военных НАТО на украинские территории уже три раза за всего лишь два дня.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что сценарий с отправкой западных войск на украинские территории неизбежно приведёт к прямому вмешательству Запада в боевые действия.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала рассмотреть все формы поддержки Украины, в том числе ввод западных войск на территорию Украины. Она считает, что это не приведёт к эскалации конфликта в рамках операций украинской армии.