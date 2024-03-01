Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Макрон подтвердил, что осознанно и обдуманно говорил про отправку западных военных на Украину
Он считает эту тему достаточно серьёзной.

реклама

Президент Франции Эммануэль Макрон на открытии деревни в Сен-Дени (пригород Парижа), где остановятся участники Олимпийских игр 2024 года, прокомментировал свои недавние высказывания касаемо отправки западных войск на украинские территории.

Французский президент утверждает, что каждое его слово, которое он говорит по этому поводу, было взвешено, обдумано и измерено. Он также отказался давать дальнейшие геополитические комментария, объясняя это их неуместностью в рамках спортивного события.

реклама

В то же время ряд западных стран, включая Великобританию, Германию, Польшу, Италию, Чехию и других, отвергли возможность ввода их войск на Украину. Немецкий канцлер Олаф Шольц исключил отправку военных НАТО на украинские территории уже три раза за всего лишь два дня.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что сценарий с отправкой западных войск на украинские территории неизбежно приведёт к прямому вмешательству Запада в боевые действия.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала рассмотреть все формы поддержки Украины, в том числе ввод западных войск на территорию Украины. Она считает, что это не приведёт к эскалации конфликта в рамках операций украинской армии.

#украина #франция
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Defense24: подбитый Abrams, на самом деле не имеет серьезных повреждений
13
Завод «Купол» приступил к масштабной модернизации зенитно-ракетных комплексов «Тор»
4
"Гиперзвуковые цели поразить способен": российское МО рассказало про испытания С-500 «Прометей»
4
Илон Маск: X теперь предлагает пользователям 1 миллион объявлений о вакансиях
+
Российская армия подходит к Часову Яру южнее Попова леса, продвигается вперед к Орловке
3
В России предлагают использовать переработанный мусор для строительства дорог
5
Белый дом призвал разработчиков ПО отказаться от небезопасных С и С++ и перейти на Python и Rust
9
Новый тип памяти может заменить SSD и ОЗУ
2
Украинские формирования вынуждены отступать к третьей оборонительной линии
2
Nature Astronomy: Астероид стал «совершенно другим телом» после столкновения с зондом НАСА
+
Глава ДНР: Авдеевка полностью очищена от ВСУ, но это не значит, что там безопасно
+
Ubisoft пытается убедить общественность в том, что у Skull and Bones рекордный уровень геймерской вовлечённости
+
Realme готовит бюджетный флагман GT Neo 6 на мощном чипсете Snapdragon 8s Gen 3
3
Байден прошёл ежегодный медосмотр: врачи считают, что за год состояние президента не изменилось
4
Владельцы Qiwi-кошельков могут вернуть средства
3
Революционная тандемная солнечная батарея имеет КПД 38,91%
+
Большая проблема удержания плазмы при ядерном синтезе решена с помощью ИИ
1
Пикап Tesla Cybertruck продан на аукционе за $244 000
+
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Западу необходимо скупать снаряды у третьих стран
8
Лыткаринский завод демонстрирует впечатляющий процесс изготовления оптического стекла
+

Популярные статьи

Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
2
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
54
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
21
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
133
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
17
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
16
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
11
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
2
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
6
Last Epoch: краткий обзор игры
1

Сейчас обсуждают

Виктор Макеев
07:23
Мать то потянет, но лично я не вижу смысла ставить этот процессор с поддержкой PCI-EXPRESS 4.0 в материнскую плату с поддержкой PCI-EXPRESS 3.0, потолок для чипсетов: А320, B450, X470 это AMD RYZEN 7 ...
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
Виктор Макеев
07:16
Опять гнилобайт🤬😡.
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
Константин Ширяев
07:07
а где мириады дронов?
Илон Маск рассказал о ходе работ над спортивным электрокаром Roadster следующего поколения
Сергей Загорский
07:01
Вода, смешанная с магнием. Или цинком...ЕГЭ отдыхает
Ученые разработали новый тип батарей на водяной основе
unhurtable
06:53
У урины нечем, все поставляют своей подстилке с запада, западные же рассчеты и сбивают, собственно потому им было похрен на десятки хохляцких пленных когда ИЛ сбивали...
Российская армия подходит к Часову Яру южнее Попова леса, продвигается вперед к Орловке
beltar
06:30
А как же богическая А-му-дэ?
Nintendo Switch 2 получит 8-нм процессор Nvidia и стоимость около 400 долларов
Никитос
06:24
Автор, доброе утро. АСВ разместило на сайте всю эту информацию ещё в день отзыва лицензии.
Подтверждена тактовая частота 6,2 ГГц и TDP 150 Вт для процессора Core i9-14900KS
Никитос
06:22
Детский сад)
Подтверждена тактовая частота 6,2 ГГц и TDP 150 Вт для процессора Core i9-14900KS
STALKER1972
04:58
Не скажи, не скажи, что-то тут не чисто... Чую, что мы накануне грандиозного шухера!!! Какого, всё просто: кое-какая валюта будет либо сильно падать\меняться, либо вообще отходить в мир иной. Т.е. кид...
Эдвард Сноуден считает, что "некое государство" является движущей силой нынешнего роста курса BTC
Станислав Маншилин
04:53
Автор, ты ссылку на зеленую сборку не разместил, а скопипастил ссылку на белую сборку. Исправь.
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем