Ну почему немцы не дают денег? Жадное...

Прошлое польское правительство спустя долгое время конкретизировало репарации, которые запрашивает Польша у Германии за ущерб, нанесённый стране и её народу в ходе Второй мировой войны. Тогда польские власти потребовали у немцев 1,3 триллиона долларов в виде инвестиций. Немецкие власти по очевидным причинам отказались выплачивать контрибуцию в таком размере, уйдя от вопроса.

Новое польское правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском позже обсуждало возможность получения репараций от немцев, значительно смягчив требования польской стороны. Власти считают возможным получить репарации в виде инвестиции в оборонную сферу Польши, защиту её восточных границ или, например, создав «центр документации, центр диалога, который признает страдания поляков, а также мемориал»

реклама

Впрочем, президент Польши Анджей Дуда, лояльный к прошлому правительству, назвал вопрос репараций от Германии нерешённым. По его словам, на польских землях нет ни одной семьи, в которой кто-то не погиб во время Второй мировой, а некоторые польские семьи были и вовсе уничтожены. По этой причине польский президент считает необходимым компенсировать потери поляков за счёт немецких денег.

Правительство Германии не рассматривает выплату репараций Польше, так как государство в своё время достаточно уже выплатило. Только по итогам Второй мировой войны немцы выплатили Советскому союзу 3,081 миллиарда долларов (курс 1938 года) репараций, из которых поляки получили 228 миллиона долларов, а помимо этого были и другие выплаты.