До этого американский чиновник имел менее лояльное отношение к украинскому государству и его властям.

Несколько дней назад спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон, который высказывался против дальнейшего оказания поддержки Украине и отказывался рассматривать законопроект о выделении дополнительных средств, встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, пообещав ему оказать поддержку Киеву в получении денег.

После этого Джонсон также встретился с американским президентом Джо Байденом в Белом доме, сделав неожиданное заявление. Он пообещал своевременно рассмотреть вопрос финансирования Украины, который до этого даже не хотел выносить на голосование в нижнюю палату.

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В то же время спикер нижней палаты объяснил, что первостепенным приоритетом для него остаётся национальная безопасность Соединённых Штатов Америки и вопрос открытой границы, через которую на территорию штатов проникают незаконные мигранты. После встречи с Байденом чиновник подчеркнул, что переговорщики настроены очень оптимистично, а конгрессмены изучают возможные варианты.

Стоит напомнить, что для выделения Украине 60 миллиардов долларов необходимо лишь согласие большинства конгрессменов из Палаты представителей и подпись Джо Байдена.