Глава венгерского правительство отметил, что у его страны плохие воспоминания насчёт общей границы с предшественником России.

По итогам прошедшей в Праге встречи Вишеградской группы (объединение из Польши, Словакии, Венгрии и Чехии) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не хотела бы иметь общую границу с Россией. Объясняет это он плохими воспоминаниями о тех временах, когда венгерское государство граничило с Советским союзом.

Глава венгерского правительства утверждает, что интересам национальной безопасности Венгрии отвечает та ситуация, при которой венгры не будут соседствовать с Россией. Он указал на важнейший принцип национальной безопасности, который заключается в том, чтобы к востоку от Венгрии находилось «образование», разделяющее венгерское и российское государство (в данном случае - Украина)

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Орбан подчеркнул, что Венгрия помогает Украине исходя из своих национальных интересов. При этом поставки оружия или отправку венгерских военных он исключает, но допускает любую другую возможную помощь.

Премьер-министры Венгрии признал, что прошедшая встреча объединения была одной из самых сложных. Главы правительств стран Вишеградской группы хоть и осудили действия России, однако разошлись во мнениях насчёт оказания поддержки Украине. Чехия и Польша поддерживает поставки оружия, когда в Венгрии и Словакии выступают за скорейший мир.