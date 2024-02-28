Об этом рассказал специальный посланник Греции по Украине Спирос Лампридис.

На текущий момент страны Европейского союза опасаются изымать замороженные российские активы, так как попросту не имеют правовых оснований для этого, а Россия сможет оспорить такое решение в судах. Однако есть другой вариант, который также обсуждается и поддерживается Соединёнными Штатами Америки и Великобританией, в частности премьер-министром страны Риши Сунаком.

Речь об изъятии прибыли с замороженных российских активов в пользу Украины. Такая мера может быть временная, пока Запад не найдёт юридически правильный способ изъять российские средства.

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Специальный посланник Греции по Украине Спирос Лампридис в интервью французскому агентству Agence France-Presse (AFP) заявил, что руководство Европейского союза договорилось разработать меры по конфискации прибыли от российских активов для создания отдельного фонда помощи Украине, откуда средства будут перечислены украинским властям.

По словам греческого дипломата, в рамках этих мероприятий Европейский союз планирует получить от 50 до 60 миллиардов евро. Сама процедура может занять в течение нескольких месяцев - считает он.

Спирос Лампридис объясняет, что изъятие прибыли от активов более безопасная мера, чем прямое их изъятие, о котором говорят в Соединённых Штатах Америки и Великобритании. Европейские страны убеждены, что такой шаг может привести к более серьёзному подрыву доверия со стороны третьих стран и, соответственно, побудит их пересмотреть свои планы насчёт хранения активов в Европе.

Стоит напомнить, что американские власти не могут самолично принять решение об изъятии российских активов, так как владеют лишь порядка 5 - 6 миллиардами евро. Остальная сумма (около 300 миллиардов долларов) находится в европейских банках, в основном бельгийских и швейцарских. Россия обещает предпринять зеркальные меры в случае изъятия их активов на Западе.