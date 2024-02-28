Они будут оснащены искусственными интеллектом и системой идентификации.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил о запланированной поставке 250 тысяч ударных беспилотных летательных аппаратов Украине до конца текущего года. Они будут оснащены искусственным интеллектом и системой идентификации по принципу «свой - чужой»

Украинские военнослужащие получается специальные RFID-токены, которые будут ограничивать действие беспилотника. Таким образом летательный аппарат будет избирательно атаковать цели в автономном режиме. Основной целью для таких дронов станет пехота, но допускается их модернизация для ударов и по бронетехнике. В качестве снаряда будут использоваться осколочные взрывные устройства.

реклама

Также сообщается, что испытания данных дронов уже проходят в Запорожской области в зоне боевых действий. Ведётся отработка действий групп в виде роя.

Ранее Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время своего визита в Киев посетил украинские производственные мощности, где конструируются беспилотники. Тогда он заявил, что украинцам не нужна помощь с дронами, но союзники всё-таки решили оснастить украинскую армию таким оружием.