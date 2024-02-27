Он заключается в вопросе экспорта украинских зерновых.

На текущий момент в Польше продолжаются забастовки фермеров, которые блокируют ввоз украинской сельскохозяйственной продукции на территорию страны. Вся проблема заключается в том, что польские фермеры не могут конкурировать с импортируемым украинским продуктом, который в разы дешевле, за счёт несоблюдения европейских стандартов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что в польско-украинских отношениях есть критический момент и связан он напрямую с вопросом экспорта украинских зерновых. Политик подчеркнул, что его нельзя назвать приверженным к антиевропейским или антиукраинским настроениям, но Брюссель и Киев должны понять как сложившаяся ситуация неприемлемо влияет на сотни тысяч трудолюбивых польских фермеров.

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Глава польского правительства подчеркнул, что необходимо найти решение, которое не навредит Украине, но и не будет принято в жертву польским фермерам. Он также призвал украинских политиков избавить себя от «ненужных эмоциональных комментариев»

Стоит напомнить, что ранее украинское правительство провело больше суток на польско-украинской границе, ожидая ответного шага от польских властей, но те не вышли к украинским коллегам для диалога. Впрочем, ничего их к этому и не призывало, ведь официальных приглашений на встречу не поступало, а решение польских чиновников - их собственное право.