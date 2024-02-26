Он также признал, что тенденция с территориальными потерями сохранится на ближайшее время.

После прорыва Авдеевки украинские военные по решению военного командования продолжают отступать с ряда населённых пунктов на Авдеевском направлении, объясняя это необходимостью сохранить жизни личного состава на фоне нехватки вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, транслируемой украинским телеканалом «Рада», заявил, что на текущий момент соотношения сил украинской и российской армии составляет 1 к 7 (в пользу России)

реклама

По словам украинского президента, чтобы оттеснить российских военных, необходимо достичь соотношения сил 1 к 1,5, а сейчас стратегически важным является не допустить потерю людей.

Помимо этого Владимир Зеленский признал, что Украина продолжит терять территории, уступая их России, пока не будет достигнуто численное превосходство. Он отметил, что речь идёт о территориальных потерях по 50 - 100 метров, то есть без каких-либо резких отступлений.

Ранее Зеленский в интервью западным медиа сообщал, что численность украинской армии составляет 800 тысяч человек, более 600 тысяч из которых проходят службу в Сухопутных силах. На момент февраля 2022 года на суше служило всего 250 тысяч украинских военных.