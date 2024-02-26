Он предостерёг гражданское население от использования Керченского моста.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал наступление украинской армии в Чёрном море, скорее всего, говоря о предстоящих атаках на Черноморский флот России. Тогда он подчеркнул, что российская армия удивится «сюрпризам Киева»

Вчера начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что для успешной обороны и проведения наступательных операций украинская армия должна контролировать Чёрное море и иметь присутствие на Крымском полуострове. По этой причине он порекомендовал гражданскому населению, пребывающему в Крыму, воздержаться от использования Крымского моста, по сути намекнув на возможные удары по нему.

реклама

Глава украинской разведки поблагодарил крымчан, которые принимают участие в диверсиях на военных объектах России в Крыму и передают информацию об оперативной обстановке на полуострове украинским военным, тем самым координируя последующие удары.

Кирилл Буданов также вспомнил, что обещал в прошлом году провести высадку в Крыму и обещание якобы было выполнено. Стоит напомнить, что украинский спецназ действительно высадился на полуострове в августе 2023 года, чтобы сделать фото с флагом Украины, но попал под обстрел российских военных, а один из украинских спецназовцев был взят плен.