Он подчеркнул, что оборона также остаётся непростой и важной задачей.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News тезисно заявил, что Украина продолжит свою «историю» у Чёрного моря, юг крайне важен, как и защита с востока. Более того, украинский президент анонсировал новое контрнаступление, хотя армия ещё не отошла после распиаренного летнего наступления 2023 года.

По словам Зеленского, российская армия удивится «сюрпризам Киева» и украинские военные не будут просто стоять на позициях. При этом он подчёркивает, что оборона территорий ставится приоритетом номер один. Украинский президент также называет сдерживание российских сил нелёгкой задачей, если учитывать явный перевес сил в пользу России.

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Ситуацию на поле боя Зеленский называет сейчас несправедливой, так как силы украинской армии по сравнению с российской армией сейчас неравны. Боеспособность некоторых украинских подразделений далеко не на лучше уровне, фиксируется недоукомплектование до 40%.

Что касается летнего контрнаступления, то тут Владимир Зеленский фактически обвинил Запад в провале, подчеркнув, что если бы всё обещанное вооружение было предоставлено вовремя, то тогда бы украинские военные смогли более успешно провести наступательные операции.