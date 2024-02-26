Это делает компанию третьей самой дорогой компанией в США.

Американская технологическая компания NVIDIA, известная всем как производитель графических чипов, недавно стала третьей в списке самых дорогих компаний Соединённых Штатов Америки. Однако на этом разработчик популярных видеокарт RTX не ограничился и, по данным Международного валютного фонда (данные собраны Forbes), сейчас рыночная капитализация NVIDIA превышает внутренние валовые продукты (ВВП) большинства стран мира, в том числе России.

Общая стоимость компании на текущий момент составляет 1,97 триллионов долларов при цене одной акции в 788 долларов. Для сравнения: ВВП России находится на уровне 1,92 триллиона долларов, а у технологически развитой Южной Кореи - 1,78 триллионов долларов.

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В вышеприведённом списке NVIDIA уступает только одиннадцати крупным странам мира.

Стоит отметить, что сравнивать капитализацию копаний с экономиками стран не очень корректно, но в целом это отображает масштабы одной из крупнейших компаний в штатах.

За последний год акции NVIDIA выросли на 238% в связи с увеличением спроса на ускорители вычислений, используемые в разработке приложений искусственного интеллекта и других технологических отраслях. В последнем квартальном отчёте компания лишь прогнозирует сохранение тенденции роста.