Об этом заявила помощник Государственного секретаря страны Виктория Нуланд.

Заместитель Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки по политическим делам Виктория Нуланд в интервью американскому телеканалу CNN заявила, что Россия не соответствует образу, в котором штаты хотели бы видеть страну.

По словам чиновницы, американские власти хотели бы увидеть в России партнёра, ориентированного на Запад и предпочитающего европейские ценности. Однако после прихода к власти российского президента Владимира Путина страна выглядит не так - добавила она.

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Нуланд также пообещала продолжить политику по затягивании «удавки» санкционных мер по отношению к российскому руководству, чтобы тем самым вынудить Москву сесть за стол переговоров с Украиной на украинских условиях.

Стоит напомнить, что несколько дней назад Министерство финансов расширило антироссийские санкции, против 554 физических и юридических лиц. Санкции также затронули компании Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Германии, Сербии, Киргизии и других стран, помогавших российским властям обходить наложенных на них ограничения.