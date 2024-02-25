Украинская армия страдает от нехватки боеприпасов.

На фоне отсутствия военной помощи со стороны Соединённых Штатов Америки украинская армия оказалась в ситуации с дефицитом боеприпасов. Ещё месяц назад страна выпускала до двух тысяч снарядов против десяти тысяч российских, а сейчас ситуация может быть ещё хуже.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что европейское сообщество поставит украинской армии 170 тысяч артиллерийских снарядов до конца марта. Он подчеркнул, что сейчас боеприпасы для артиллерии являются абсолютным приоритетом и европейские страны работают над увеличением объёмов поставок.

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В ходе разговора Жозеп Боррель подтвердил полную солидарность Европейского союза с Украиной. Украинский министр резюмировал абсолютную поддержку европейских стран, которые поставляют оружие украинской армии, ввели санкции против России, запустили переговоры по вступлению Украины в Европейский союз и поддерживают украинскую «формулу мира»

На текущий момент одним из основных поставщиков артиллерийских боеприпасов среди европейских компаний является немецкий оборонный концерн Rheinmetall, развивающий производство снарядов.