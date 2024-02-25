Сейчас Нигер, Мали и Буркина-Фасо вышли из союза, нарушив процедуру.

В июле 2023 года в Нигере произошёл военный переворот, в результате чего президент страны Мохаммед Базум потерял свою должность, а к власти пришёл председатель образованного Национального совета по охране Родины Абдурахман Тчиани. В ответ на это ряд западных стран и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), куда входил Нигер, объявили о введении санкций против страны и её нового правительства.

Как итог, в январе 2024 года Нигер, Мали и Буркино-Фасо, где за последние годы произошли военные перевороты, объявили о своём выходе из ECOWAS, образовав собственный альянс государств Сахеля. В своём решении страны нарушили юридическую процедуру выхода из сообщества, а в ECOWAS задумались над тем, как вернуть в сообщества страны, территории которых составляют 50% от всего союза.

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Нигер, Мали, Буркино-Фасо объяснили свой выход из союза, где находились 49 лет, несоответствием его задач идеям панафриканизма и возросшим влиянием западного мира на африканские страны, что является отголоском колониализма. С созданием нового межгосударственного альянса стран Сахеля речь идёт раздроблении региона после десятилетий единства.

Вчера глава комиссии сообщества Омар Алье Туре объявил о немедленном решении отменить закрытие сухопутных и воздушных границ, безвоздушную зону для коммерческих рейсов, приостановку всех финансовых транзакций между странами-членами ECOWAS и Нигером.

Помимо этого все активы Нигера в центральных и коммерческих банках сообщества были разморожены. Запреты на передвижение нигерских чиновников также были сняты.