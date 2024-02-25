Такая идея вряд ли будет поддержана в НАТО.

Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, внесённый в российский перечень террористов и экстремистов, призвал украинское правительство отказаться от части украинских территорий в обмен на членство страны в НАТО - сообщает британская газета The Telegraph, приводя его слова.

По мнению украинского депутата, правильной последовательностью должно быть членство в НАТО территорий, подконтрольных Украиной, а уже потом военное возвращение другой части территорий. Он считает, что в сложившихся обстоятельствах это наиболее реальный сценарий.

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Позже Гончаренко отметил, что издание переиначило его слова и он не собирался менять землю на мир, а подчеркнул необходимость интеграции Украины в НАТО уже на текущем этапе.

В руководстве североатлантического альянса неоднократно подчёркивали невозможность вступления Украины в военный блок, пока на территории страны идут боевые действия. С этой позицией соглашался украинский президент Владимир Зеленский. Что касается новой военной кампании уже после вступления в альянс, то такая задумка явно не будет воспринята союзниками положительно, ведь она напрямую противоречит оборонительным задачам НАТО и рискует вовлечь другие страны-участники в конфликт.