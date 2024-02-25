Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Украинский депутат предложил отказаться от части территорий, вступить в НАТО и отвоевать их потом
Такая идея вряд ли будет поддержана в НАТО.

реклама

Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, внесённый в российский перечень террористов и экстремистов, призвал украинское правительство отказаться от части украинских территорий в обмен на членство страны в НАТО - сообщает британская газета The Telegraph, приводя его слова.

По мнению украинского депутата, правильной последовательностью должно быть членство в НАТО территорий, подконтрольных Украиной, а уже потом военное возвращение другой части территорий. Он считает, что в сложившихся обстоятельствах это наиболее реальный сценарий.

реклама

Позже Гончаренко отметил, что издание переиначило его слова и он не собирался менять землю на мир, а подчеркнул необходимость интеграции Украины в НАТО уже на текущем этапе.

В руководстве североатлантического альянса неоднократно подчёркивали невозможность вступления Украины в военный блок, пока на территории страны идут боевые действия. С этой позицией соглашался украинский президент Владимир Зеленский. Что касается новой военной кампании уже после вступления в альянс, то такая задумка явно не будет воспринята союзниками положительно, ведь она напрямую противоречит оборонительным задачам НАТО и рискует вовлечь другие страны-участники в конфликт.

#украина #нато
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчик "Ланцета" представил "Изделие 55" - новый дрон-камикадзе, неуязвимый для РЭБ противника
6
«Ростех» сообщил о завершении испытаний ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» с обновлённым вооружением
+
Т-90 получил прилёт двух ПТРК "Стугна" и мощного fpv-дрона ВСУ, но выдержал атаку и продолжил миссию
4
Массовое производство тяжёлых ударных БПЛА С-70 "Охотник" начнётся во второй половине 2024 года
2
Под Авдеевкой попал на камеры танк Abrams с уникальной броней «Чобхэм», выполненной из композитов
+
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
31
Galaxy Z Fold6 будет толщиной 11 мм и легче благодаря титану
+
Samsung Galaxy A55 прошел сертификацию в Малайзии перед запуском
1
Минздрав США призывает не использовать смарт часы и кольца, которые измеряют уровень сахара в крови
+
Производительность Ryzen 7 8700 GE на 23% ниже Ryzen 7 8700G при вдвое меньшем энергопотреблении
1
Индия не будет покупать у России двигатели на танки Т-90С Бхишма
3
Цена AI-токена SingularityNET за неделю выросла почти втрое
+
Власти Японии готовы выделить $5 млрд на строительство второго предприятия TSMC, которое будет выпускать 6-нм чипы
+
Doom Eternal стал доступен в Steam со скидкой 80%
1
Tesla начала снабжать пикапы Cybertruck новыми колпаками колёс, которые не протирают резину
2
YouTube-блогер TechRax протестировал «режим брода» в Tesla Cybertruck
+
ВС РФ хочет восстановить контроль над северной частью линии Суровикина
+
Разбираем план массированной атаки ВСУ по Крымскому мосту – участвуют ATACMS, Taurus и морские дроны
1
Астрономы обнаружили самую быстрорастущую черную дыру во Вселенной
1
В ходе сингапурского авиашоу была представлена штурмовая винтовка будущего – Next Generation SAR
+

Популярные статьи

Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
67
Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
8
Краткий обзор вентилятора Arctic Cooling BioniX F120
1
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
21
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
13
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
20
Россия создала собственную Storm Shadow для Су-57 и уже во всю применяет её на СВО
+
DeadP47 исключен из фанатов Xbox за неподабающее поведение
13
На фоне обострения ситуации вокруг Тайваня Австралия оперативно наращивает свои ВМС
+

Сейчас обсуждают

Георгий Тихонов
05:16
Когда в уведомлениях всплывает статья на Overclockers, я надеюсь что хотя бы на этот раз будет какая-то годнота и полезная информация. Очередной бред, который в лишний раз доказывает, что новости пост...
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
Rommel85FRO
05:08
Ща Одессу с Харьковом возьмем и компенсируем. Дауны. Эти 300млрд - ничтожество по сравнению с Нашими недрами. Да и уже 2 года они и нах нам не нужны. А их распил приведет к стагнации и выводу активов ...
Страны G7 намерены заставить Москву компенсировать убытки Украине, заморозив активы
АЕV
04:53
А Минобороны отчитались о сбитии ВСУ второго А50 на территории РФ?
Охота на «Патриотов»: В Сети появились кадры уничтожения очередной пусковой установки ЗРК Patriot
Argun
04:49
Опять реклама битка. Спамеры хреновы.
Дональд Трамп предпочитает доллар, но готов смириться с платежами в биткоинах
Дмитрий Стефан
04:42
Это значит по их идеологии: Скупайте быстрее товарищи (дурачки) и желательно подороже нам же лучше а скидок хрен. И потом ты такой хорошо возьму то что лучше мне 5060 или 5050 через пол года или год...
NVIDIA заявила о возможном дефиците GeForce RTX 5090
Александр Юзефович
03:50
полностью согласен с вами.
Новое приложение NVIDIA объединяет все инструменты без необходимости авторизации
32Влад32
03:19
Не тешь себя иллюзиями.
ЕС запретил поставлять в Россию компьютеры, смартфоны и множество другой техники
Max Selten
03:08
Смысл в этих встройках нулевой, учитывая цены на материнки ам5 и ддр5 ОЗУ.
Число игроков в «выживач» Palworld достигло 25 миллионов
Александр Дедок
03:05
там всем направляет кучка криптокитов. куда они захотят туда и вырулит. 94 процента биткоинов находятся в 2 процентах кошельков, 63 процента биткоинов в 0.04 процентов кошельков, 42 процента биткоинов...
Инвестор Майкл Новограц: биткоин будет стоить от $120 000 до $150 000
Rexcor
02:35
B-1B не может быть оснащён стратегическим вооружением, только тактическим, в отличии от B-1A
Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer заступили на дежурство в Швеции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем