Выдвинутая Германией идея получила поддержку 21 страны.

Не так давно издание Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленных европейских чиновников, писало, что если Европа сейчас оказалась бы в состоянии войны, то она напрямую зависела бы от Соединённых Штатов Америки в ряде аспектов, в особенности что касается дальнобойных ракет, систем противовоздушной и противоракетной обороны.

По этой причине в Германии выдвинули инициативу по созданию собственной европейской системы противовоздушной обороны. Немецкий канцлер Олаф Шольц опубликовал на официальном сайте правительства видеообращение, в котором сообщил, что задумка была поддержана 21 другими европейскими странами.

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Шольц отметил, что такая совместная работа необходима, так как Европа нуждается в работоспособной оборонной промышленности. В свою очередь, немецкое правительство обещает выделить гораздо больше денег для укрепления своей противовоздушной обороны, чтобы при этом в ней принимали участие и другие союзные государства.

Впервые Германия предложила создать единую систему противовоздушной обороны на уровне Европейского союза ещё в августе 2022 года. Тогда Олаф Шольц подчеркнул, что реализовать подобную задумку по усилению противовоздушной обороны куда более выгодно на межгосударственном уровне, чем на национальном.