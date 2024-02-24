Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Сторонник Трампа из Конгресса призвал инициировать выход США из ООН
Конгрессмен считает необходимым прекратить финансированием программ международной организации и покинуть её.

реклама

Член Палаты представителей от Республиканской партии Мэтт Гаетц призвал прекратить финансирование Организации объединённых наций (ООН), запустив процесс выхода американского государства из международной организации. Он также предложил ликвидировать штаб-квартиру организации с американских территорий.Мэтт Гаетц Конгрессмен считает, что в американском бюджете должно выделяться ноль средств на программы Организации объединённых наций, так как, по его словам, именно сотрудники этой международной организации атаковали Израиль. Скорее всего, американский политик выразил претензии к ООН из-за их поддержки мирного урегулирования палестино-израильского конфликта с обретением независимости свободной Палестины.

Мэтт Гаетц является одним из сторонником экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. В 2018 году он вместе с другими 18 конгрессменами выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в мирных переговорах с Северной Кореей. Политик в 2021 году голосовал против второго импичмента по отношению к бывшему американскому президенту, при этом в 2023 поддержал отстранение Кевина Маккарти (демократ) с поста спикера Палаты представителей. Выступает за прекращение военной помощи Украине из-за отмывания денег, переданных Киеву.

#сша #оон
+
Написать комментарий (0)
Эквадор передумал передавать российское оружие США, опасаясь стать участником конфликта
CBS News: США вновь обнаружили в своём воздушном пространстве неопознанный воздушный шар
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В пятницу США впервые с 1972 года попытается посадить свой космический аппарат на Луну
2
Концерн "Калашников" наращивает производственные мощности для выпуска боеприпасов
+
Рубцовский машиностроительный завод отправил в войска новую партию БМП-1АМ Басурманин
4
Россия проявляет интерес к сотрудничеству с Турцией по проекту истребителя Kaan
7
Встроенной графики Ryzen 7 8700G оказалось достаточно для Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей
9
Россия задает новый вектор в космической отрасли: от военных спутников до инновационных ракет
3
Процессоры Intel Core i9-13900K/14900K повреждаются из-за чрезмерного ограничения мощности
27
Т-90 получил прилёт двух ПТРК "Стугна" и мощного fpv-дрона ВСУ, но выдержал атаку и продолжил миссию
2
Акции Nvidia подскочили вверх после заявления компании, что ИИ достиг «переломного момента»
+
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
14
Модернизированные БМП-1 АМ «Басурманин» усиливают арсенал российской армии
+
«Ростех» сообщил о завершении испытаний ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» с обновлённым вооружением
+
OnePlus 11 получает обновление прошивки OxygenOS
1
Welt: В Авдеевке при отступлении ВСУ должны были уничтожить военное имущество и бросить раненых
4
Цены на NVIDIA GeForce RTX 4070 и 4060 Ti снизились до рекомендованных и ниже
3
Капсула Varda Space Industries успешно вернулась на Землю с космическим грузом
+
Разработчик "Ланцета" представил "Изделие 55" - новый дрон-камикадзе, неуязвимый для РЭБ противника
2
Некоторые пользователи Intel сталкиваются с проблемами на системах с Core i7 и i9 13/14 поколений
+
Пиратский боевик Skull and Bones привлёк внимание всего 850 тысяч игроков — авторитетный инсайдер
+
Число игроков в «выживач» Palworld достигло 25 миллионов
+

Популярные статьи

Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
41
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
17
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
34
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
16
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
126
Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
4
Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает конкурентов одного за другим
3
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
11
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
16
В Китае разработали боевое устройство наблюдения для радиоэлектронной борьбы нового поколения
+

Сейчас обсуждают

Сергей Форзер
09:30
Ментальная гимнастика Dante1980 ещё никогда не была настолько потешной. P.S. Терпи47, если читаешь - иди на_уй!
DeadP47 исключен из фанатов Xbox за неподабающее поведение
Aleksei Didenko
09:19
Работайте, братья https://www.youtube.com/watch?v=jCN19VPX6_4
ВС РФ показали пример "терраформирования" позиций ВСУ мощнейшей ФАБ-1500 в Красногоровке
Циклон-Б
09:15
скарей всего у тебя спидорак на матх в мидл тавере.
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
Вассисуалий Лоханкин
09:01
Ещё велопедали присобачьте)))
Индия планирует отказаться от российских двигателей в танках Т-90С Бхишма
шопоголик
09:01
Эта карта тоже тормозила бы в моей системе. Собирал для себя, как мне нравится.
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
Дмитрий Парамчук
08:55
Главное купить самое дешёвое, оно ничем не отличается от дорогого, купил в Эльдорадо ПК за 29900, в 2014 году до сих пор все тянет
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
Walter Sullivan
08:51
Главное тишину они дают и низкие температуры
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
Нивхурил
08:51
С чего это пекарня на ксеоне это народная ? Народом тут и не пахнет,пахнет мастурби рующими на копролит сектантами , и да 4060 это лютый кал маркетолога а не флагман.
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
Артем Ливадний
08:45
Не знаю, для меня единственной больной темой остаётся установка водянок. В особенности сверху. Однажды пришлось вручную спилить уголок кулера на водянке, чтобы он не упирался в vrm. Поэтому если есть ...
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
Razorvashka
08:41
Пукалка какая-то 😕
ВС РФ показали пример "терраформирования" позиций ВСУ мощнейшей ФАБ-1500 в Красногоровке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем