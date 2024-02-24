Конгрессмен считает необходимым прекратить финансированием программ международной организации и покинуть её.

Член Палаты представителей от Республиканской партии Мэтт Гаетц призвал прекратить финансирование Организации объединённых наций (ООН), запустив процесс выхода американского государства из международной организации. Он также предложил ликвидировать штаб-квартиру организации с американских территорий. Мэтт Гаетц Конгрессмен считает, что в американском бюджете должно выделяться ноль средств на программы Организации объединённых наций, так как, по его словам, именно сотрудники этой международной организации атаковали Израиль. Скорее всего, американский политик выразил претензии к ООН из-за их поддержки мирного урегулирования палестино-израильского конфликта с обретением независимости свободной Палестины.

Мэтт Гаетц является одним из сторонником экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. В 2018 году он вместе с другими 18 конгрессменами выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в мирных переговорах с Северной Кореей. Политик в 2021 году голосовал против второго импичмента по отношению к бывшему американскому президенту, при этом в 2023 поддержал отстранение Кевина Маккарти (демократ) с поста спикера Палаты представителей. Выступает за прекращение военной помощи Украине из-за отмывания денег, переданных Киеву.