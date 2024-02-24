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Nacvark
Венгрия закупит у Швеции 4 истребителя JAS 39 Gripen в преддверии скорого вступления страны в НАТО
Уже 26 февраля венгерский парламент может ратифицировать заявку шведов на вступление в альянс.

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После долгих переговоров Швеция смогла добиться ратификации своей заявки на вступлении в НАТО от Турции, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал аналогичное решение, которое вскоре (26 февраля) может принять венгерский парламент. После этого шведское государство получит официальное приглашение в североатлантический альянс от Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

На фоне этого глава венгерского правительства пригласил премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Будапешт, где страны подписали новое соглашение о безопасности. Помимо этого Венгрия закупит у шведского правительства четыре истребителя JAS 39 Gripen, о которых недавно уже просили украинские власти. Своё решение по закупке дополнительной авиационной техники Орбан объяснил необходимостью увеличения военного потенциала и обороноспособности на фоне продолжающихся боевых действий на украинских территориях и неспокойной обстановки в регионе Западных Балкан.

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По словам шведского премьер-министра, JAS 39 Gripen являются гордостью Швеции и одним из активов, которые шведы привезут вместе с собой в НАТО. Он подчеркнул, что будет рад увидеть ещё больше шведских истребителей в Европе, как и укрепление европейской безопасности, межгосударственное сотрудничество Венгрии и Швеции.

#нато #венгрия #швеция #gripen
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