После диалога с представителями России эквадорский президент резко изменил свою позицию в этом вопросе.

Более месяца назад Эквадор получил от Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкена предложение по передаче советского и российского оружия на американские склады в обмен на оказание военной помощи на сумму в 200 миллионов долларов. Изначально идея получила поддержку эквадорский властей, а президент страны Даниэль Нобоа и вовсе не считал это военной поставкой, называя передаваемое «металлоломом»

В России по понятным причинам такой шаг не оценили, ведь советская техника очевидно предназначалась не для американских военных, а для тех, кто её умеет использовать - украинская армия. Позже американские власти подтвердили свои намерения передать эквадорское оружие Украине.

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Когда дело близко подошло к передаче оружия, российский посол в Кито решил встретиться с Нобоа, после чего эквадорский президент резко поменял свою позицию. Он заявил, что Эквадор не собирается поставлять американцам оружие, становясь участником российско-украинского конфликта и нарушая международные соглашения, предполагающие запрет на передачу российского оружия без разрешения производителя.

Предполагается, что Кито подверглось давлению со стороны Москвы, когда российский торговый партнёр объявил Эквадору «банановую войну», чуть не лишив страну весомой части постоянных доходов от экспорта бананов в Россию. Вряд ли эквадорские власти действительно не осознавали тот факт, что в случае передачи их оружия на американские склады, оно попадёт в руки украинских военных.

Россия также предложила Эквадору вариант с ремонтом советской и российской военной техники, которую в Кито обозвали «металлоломом», чтобы страна смогла применить её в борьбе с терроризмом со стороны организованных преступных группировок, восставших в ряде городов.