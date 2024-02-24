Для этого могут быть закуплены снаряды из третьих стран, не входящих в союз.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что из-за усугубившейся ситуации с дефицитом боеприпасов у Вооружённых сил Украины, Европейский союз планирует экстренно направить 1,5 миллиарда долларов на закупку артиллерийских снарядов калибра 155-мм для украинских военных.

Как отмечается, в этот раз закупку планируют провести из третьих стран, в частности Южной Кореи, Южно-Африканской Республики и Турции. Связано это с тем, что военно-промышленный комплекс европейских стран не способен быстро удовлетворить украинские потребности и неоднократная задержка по поставке 1 миллиона снарядов наглядно демонстрирует это.

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По данным Financial Times, продвижением такого решения занимается Чехия, которая хочет компенсировать задержки поставок боеприпасов европейскими странами и проблему с ассигнованием финансовых средств в Конгрессе Соединённых Штатов Америки для оказания помощи Украине.

Чешские власти уже демонстрировали своё недовольство касаемо задержек в вопросе поставок боеприпасов Европейского союза, но европейские страны, в частности Франция, считают необходимым использовать в данном вопросе именно европейские мощности, чтобы таким образом нарастить общее производство снарядов в регионе. Однако такой план ломает все планы Брюсселя по оперативной поставке боеприпасов для украинской армии.