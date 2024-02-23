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Nacvark
Министр обороны Франции посетил Армению по приглашению министра обороны страны
Министры обороны стран обсудили военное сотрудничество.

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Ещё в прошлом году после ликвидации Нагорно-Карабахской республики, премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Ереван совершил ошибку когда выбрал Россию для обеспечения своей безопасности, и сейчас рассматривает других партнёров в этой сфере. С тех пор армянские власти активно закупают западное вооружение и поддерживают контакт со странами Запада.

Стало известно, что министр вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню посетил Армению по приглашению министра обороны страны Сурена Папикяна. Министры провели диалог по укреплению отношений двух государств в вопросах обороны.

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Ранее была информация о подписании между Арменией и Францией контракта на приобретение французских радаров. В Ереване также рассматривают приобретение французских артиллерийских и ракетных систем. Стоит напомнить, что страна уже закупала французскую бронетехнику для своей армии.

На текущий момент Армения не принимают участие в учениях ОДКБ, при этом участвуя в аналогичных мероприятиях от НАТО. Пашинян уже объяснял, что между Ереваном и североатлантическим альянсом существует соглашение, предполагающее расширенное сотрудничество в оборонной сфере, без планов по вступлению в военный блок.

#франция #армения
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