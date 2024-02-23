Вместо этого российскому министру предложили пересесть на самолёт бразильского министра иностранных дел.

Во время полёта министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро, где проходила встреча в формате «Большой двадцатки» (G20), самолёту российского чиновника понадобилась дозаправка, однако в ней ему было отказано, о чём сообщает aeroTELEGRAPH. В связи с этим встреча российского министра с президентом страны Лулой да Силвой оказалась под угрозой срыва.

Как объясняется, бразильские компании отказались дозаправлять самолёт Лаврова, так как попросту опасались попасть под вторичные санкции от Соединённых Штатов Америки. Вместо этого российскому министру было предложено пересесть на самолёт министра иностранных дел Бразилии Мауро Вийеры.

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Российский министр прокомментировал ситуацию, объяснив, проблема была решена бразильскими коллегами. Напрямую отказ в дозаправке он не упоминал, хотя подчеркнул, что в Бразилии нет компаний, заправляющих самолёты и при этом не находящихся в составе западных корпораций, которые как раз таки опасаются американских санкций. Лавров считает, что произошедшее наглядное демонстрирует, как геополитические отношения отражаются не только на экономике, но и на межгосударственных связях.

Каким именно образом Сергей Лавров был доставлен в Рио-де-Жанейро - не уточняется.