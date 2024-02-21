Американский журналист хотел взять интервью у бывшего главы британского правительства после того, как британский политик назвал его орудием Кремля.

Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze рассказал о своей попытке взять интервью у бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который изначально отказался, но в конце концов выдвинул финансовое условие - миллион долларов в долларах, золоте или биткоинах.

Стоит напомнить, что ранее Карлсон называл Джонсона ответственным в срыве российско-украинских переговоров, которые шли весной 2022 года в Стамбуле. Он утверждает, что экс-глава британского правительства по поручению американского правительства сорвал переговорный процесс, тем самым став ответственным за гибель сотен тысяч человек.

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Такер Карлсон захотел взять интервью у Джонсона после того, как тот назвал его «орудием Кремля», но после выдвинутых условий он считает британского политика «более скользким и неприятным» типом, нежели Путин, у которого он взял интервью за бесплатно.

Журналист также обвинил Бориса Джонсона в попытках извлечь выгоду из российско-украинского конфликта, назвав такое поведение аморальным и противоречащим нормам. В интервью Blaze журналист называет военную помощь Киеву от Соединённых Штатов Америки простым отмыванием денег, ведь эти финансы никак не позволят победить Россию.