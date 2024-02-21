По данным издания, ещё в 2021 году американские власти заключили с компанией Илона Маска контракт на 1,8 миллиарда долларов.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщает об углублении связей американской компании SpaceX во главе с Илон Маском с американскими властями, в частности органами, специализирующимися на вопросах национальной безопасности.

По данным издания, только в 2021 году Маск заключил секретный контракт с американским правительством на 1,8 миллиарда долларов, расширив секретную спутниковую систему Starshield для правительственных клиентов. Подразделение SpaceX Starshield занимается предоставлением спутниковой безопасной связи, сбором данных о Земле и устанавливает датчики или другие инструменты наблюдения для американских властей, за что уже получило 70 миллионов долларов от Пентагона, за предоставление коммуникационных услуг партнёрам ведомства.

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The Wall Street Journal отмечает, что в SpaceX рассчитывают на правительственные деньги и считают их важной частью доходов компании в ближайшие годы. Журналисты издания также указывают на то, что при поиске сотрудников в Starshiel отбираются кандидаты со сверхсекретными допусками и опытом работы с органами национальной безопасности.