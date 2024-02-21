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Nacvark
Пентагон: Без нашей помощи Украине придётся выбирать какие города удерживать
Отсутствие военной помощи от штатов сказывается на боеспособности украинской армии.

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Заместитель официального представителя Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх заявила, что без возобновления американской военной помощи для Вооружённых сил Украины, украинскому военно-политического руководству придётся выбирать, какие города удерживать.

По словам американской чиновницы, сейчас Пентагон не в состоянии предоставлять Украине значимые PDA-пакеты (военная помощь со складов американской армии), поэтому руководству Украины придётся задуматься над тем, какие населённые пункты они смогут удержать с учётом получаемой от других партнёров поддержки.

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Сингх связывает потерю Авдеевки с нехваткой вооружения у украинских военных. Она утверждает, что на Авдеевском направлении, к её сожалению, произошёл как раз таки стратегический отвод войск с целью сохранения артиллерии и боеприпасов к ней.

Сабрина Сингх также призвала Палату представителей проголосовать за выделение 60 миллиардов долларов для Украины, которые как раз таки будут потрачены на военную помощь. На текущий момент нижняя палата Конгресса находится на каникулах до конца февраля. Её спикер Майк Джонсон дал понять, что не собирается выставлять на повестку голосования законопроект, без компромисса по ужесточению контроля на южной границе Соединённых Штатов Америки, хотя до этого он критиковал компромиссную инициативу, предполагающую такой вариант в обмен на помощь Украине.

#украина #сша #пентагон
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