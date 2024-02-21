Директор ведомства Сергей Нарышкин считает, что он стал моральным трупом ещё во время планирования угона вертолёта.

Была новость о том, что в Испании пристрелили бывшего российского военного пилота Максима Кузьминова, который в сентябре 2023 года угнал российский вертолёт Ми-8 на украинские территории, заодно ликвидировав членов экипажа, попытавшихся помешать ему в этом. Украинская разведка пообещала за это предоставить Кузьминову гарантии безопасности, денежное вознаграждение и украинское гражданство.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать данную ситуацию, отметив, что это не кремлёвская повестка и в Кремле на располагают информацией о смерти Кузьминова.

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также дал комментарий по ситуации, подчеркнув, что российский пилот стал «моральным трупом уже в тот момент, когда планировал своё грязное и страшное преступление».

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины информацию о гибели Максима Кузьминова подтвердили. Ведомство добавило и то, что если бы Кузьминов остался на украинских территориях, вряд ли с ним произошло бы подобное, но он решил отправиться в Испанию, воспользовавшись украинским паспортом.