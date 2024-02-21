Всё это в рамках пакета военной помощи на общую сумму в 595,6 миллионов долларов.

Министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о запланированной поставке беспилотных летательных аппаратов SkyRanger R70 стоимостью 70 миллионов долларов для Украины, которые войдут в пакет военной помощи с общей стоимостью в 595,6 миллионов долларов.

Канадский министр отмечает, что данные дроны являются одними из самых лучших в мире и могут нести полезную нагрузку весом до 3,5 килограммов, в частности речь о боеприпасах. Помимо этого они эффективно используются для наблюдения и сбора разведывательных данных, могут применяться для транспортировки и доставки грузов. Преимущество SkyRanger R70 заключается в его современных программных решений, которые позволяют ему работать даже без связи с оператором.

реклама

Дроны также оснащены автоматизированными и автономными навигационными системами и тепловизионными системами, позволяющими распознавать людей, транспортные средства и другие источники цвета на достаточно большом расстоянии. Всё это необходимо для работы в ночное время суток.

На текущий момент канадские власти работают над планом обучения украинских военных и графиком поставок. Предварительно первая отправка беспилотников запланирована на весну.