Он жил в испанском городе под чужими документами.

В сентябре 2023 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассказало о российском пилоте Максиме Кузьминове, который связался с представителями украинской разведки, отправился в зону боевых действий и на малой высоте в режиме радиомолчания угнал Ми-8 для украинской армии, за что получил гарантии безопасности, новые документы и денежное вознаграждение. Позже об этом выпустил сюжет российский телеканал «Россия 1» с поправкой, что вместе с Кузьминовым на борту вертолёта находился второй пилот и бортовой техник, которые были им убиты (предположительно - отказались сдаваться в плен)

Вчера итальянское издание Il Corrispondente сообщило об убийстве 28-летнего Максима Кузьминова в испанском городе Вильяхойоса провинции Аликанте. В материале авторы ссылались на испанскую версию ABC News, где была речь о расследовании убийства 33-летнего украинца.

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После этого информация попала в украинские средства массовой информации, где сообщалось, что экс-военный пригласил к себе бывшую и впоследствии был убит, получив шесть (по некоторым данным - двенадцать) огнестрельных ранений.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов подтвердил информацию о смерти Максима Кузьминова, который решил пожить в Испании вместо того, чтобы оставаться на украинских территориях.

Можно допустить, что убийство могло быть постановочным, чтобы отвлечь внимание российских спец. служб от выжившего предателя. Однако в таком случае информация вряд ли поступала бы постепенно, из разных источников, да и вряд ли украинская разведка будет заботиться о дальнейшей судьбе бывшего российского военного, угнавшего советский вертолёт. Впрочем, официального подтверждения, что убитым действительно был именно Максим Кузьминов - нет.